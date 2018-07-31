مدير أمن كفر الشيخ يتسلم مهام عمله ويتابع أول جريمة قتل وجولة تفقدية على الخدمات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تسلم اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، مهام عمله وظل فى مكتبه بمديرية الأمن، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة الحالة الأمنية ومتابعة أول جريمة قتل ببيلا بسبب خلاف على أسبقية الرى، والقاء القبض على الجناة، ومتابعة اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن .

وتفقد مدير الأمن عدداً من الخدمات الأمنية والمراكز الشرطية بمدينة كفر الشيخ ، يتبعها متابعة الحالة الامنية بالمحافظة .

وأكد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ على حسن معاملة المواطنين، ومكافحته للجريمة بكافة عناصرها، وتعاونه مع القيادة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى المحافظة ومنع التعديات على بحيرة البرلس ونهر النيل، وتنفيذ القانون على الجميع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها والحفاظ على كرامة المواطنين بالشارع والمواقع الشرطية المختلفة، مشيراً إلى أنه يعتز بأهالي المحافظة .

يذكر أن مدير أمن كفر الشيخ كان حكمداراً لمديرية الأمن وعلى دراية كاملة بالموقف الأمني بالمحافظة، وملف التعديات على أملاك الدولة وتمكن مديرية الأمن بالتعاون مع المحافظة من استرداد مئات الأفدنة .