مدير أمن الشرقية الجديد يستلم مهام عمله.. وملف المرافق الأخطر بالمحافظة

الشرقية- فتحية الديب

تسلم اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية الجديد، مهام عمله، صباح اليوم، حيث وصل لديوان عام المديرية فى الصباح الباكر، فيما غادر اللواء رضا طبلية، ديوان عام المديرية مساء أمس.

ويعد ملف المرافق، أخطر الملفات التي تواجه مدير أمن الشرقية الجديد، وخاصة بمنطفة المحطة من ناحية شارع فاروق، وعدد من المراكز بالمحافظات، فضلا عن التوك توك الذي أصبح صداع في رأس الشراقوة، وخاصة بمدينة الزقازيق، والذي يعمل في عدد كبير من المراكز بشكل عشوائي دون الالتزام بقواعد المرور.

يذكر أن "خليفة" لديه خلفية سابقة عن الوضع الأمنى بمحافظة الشرقية، حيث عمل رئيسا لمباحث مديرية أمن الشرقية، بعد ثورة يناير، تحت إشراف اللواء الراحل عبد الرؤوف الصيرفي، وتمكنا خلالها من فرض السيطرة الأمنية والقبض علي عدد كبير من المساجين الهاربين من السجون، وضبط عدد من قطع السلاح المسروق من المراكز الشرطية.