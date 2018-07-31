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محامى: قتل الآباء للأبناء جريمة عقوبتها السجن المشدد من 3 لـ7 سنوات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:00 ص
محامى: قتل الآباء للأبناء جريمة عقوبتها السجن المشدد من 3 لـ7 سنوات ضرب الأبناء ـ أرشيفية
كتب ـ أحمد حربى
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قال عادل معوض المحامى بالنقض، أن  الآباء يلجأون لقتل الأبناء لسوء سلوكهم ويبادرون بضربهم لتقويمهم لينتهى الأمر بالقتل، والسبب الحقيقى فى انحراف الأبناء هو سوء تربيتهم وابتعادهم عن تعاليم الدين و التقاليد المجتمعية، فالقصور يتحمله الآباء وعليهم البحث فى أسباب الانحراف والحلول السليمة لإنقاذهم وإعادة تأهيلهم و تربيتهم و ليكن الضرب آخر وسائل التقويم و الإصلاح .

و أضاف المحامى بالنقض، أن المراد بالضرب هو الإيذاء النفسى فقط و ليس الإيذاء البدنى، وتقع الجريمة تحت مسمى الضرب المفضي  إلى الموت، و يحكمها نص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم  95  لسنة2003 جرى على أنه " كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع"، و ذلك لانتفاء القصد الجنائى في حق الجانى و أنه لم يقصد قتلا و إنما كان مقصده الأول التأديب.


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