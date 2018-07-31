محافظ سوهاج: جارى الانتهاء من إنشاء 6 بوابات لمداخل قرى المراغة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنه جارى الانتهاء من إنشاء 6 بوابات لمداخل قرى المراغة على طريق أسيوط سوهاج الزراعى، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز ومدينة المراغة، مشددا على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة، أنه جارى متابعة أعمال التجميل بمدينة المراغة والقرى التابعة، والانتهاء من إنشاء 6 مداخل للقرى التى على نطاق الطريق السريع أسيوط - سوهاج، وهى مدخل لقرية الشيخ يوسف جنوبى، مدخل عزبة طايع، مدخل نجع هلال، وهذه المداخل تقع فى نطاق الوحدة المحلية لقرية شندويل، كذلك الوحدة المحلية لقرية بناويط قامت بإنشاء ثلاث مداخل، وهم مدخل بنى هلال الجنوبى، ومدخل البحاروة، ومدخل الجعران، وجارى متابعة أعمال التجميل بالمركز والقرى التابعة.