محافظ بورسعيد يوكد على أهمية التصدى للشائعات ودور الشباب في بناء الإنسان

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشهد حاليًا إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات التنمية، وحققت تقدمًا في مجال الطاقة الكهربائية في ظرف اربع سنوات فقط من دولة ينقطع فيها التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية لساعات طويلة إلي دولة تمتلك حاليًا 3 من أكبر محطات الكهرباء في العالم .

وقال انه ورغم هذه الإنجازات فهناك مخططات لمحاولات هدم الدولة من خلال الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس ولكن لن تنجح هذه المخططات أمام وعي الشعب المصري ودورة الهام المطلوب في التصدي لها والالتفاف حول القيادة التي لاتدخر جهد وتعمل بكل اخلاص للنهوض بالدولة المصرية وتوفير حياة كريمة لابنائها وللاجيال القادمة.

جاء ذلك اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد مع عدد من الشباب بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الشباب عليهم دور في غاية الأهمية في هذه المرحلة باعتبارهم القطاع الأكبر والفعال بين طوائف الشعب المصري واوضحت مؤتمرات الشباب الذي عقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن مصر تمتلك شباب من المبدعين والموهوبين القادرين علي تحمل المسئولية والمساهمة الفعالة في بناء الإنسان المصري وبناء حاضر ومستقبل الوطن من خلال الأفكار البناءة والمشاركة الفعالة في القضايا التي نعيشها في وقتنا الحاضر.

وتابع، وقد حظي شباب بورسعيد في الفترة الأخيرة برصيد كبير من المشاركة في معايشة قضايا المحافظة والمصارحة والشفافية في عرض كل مايجري علي أرض بورسعيد من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع شبابنا ابناء المحافظة بل كان المجال مفتوح أمامهم ومازال للمشاركة العملية في متابعة كافة المشروعات الجاري العمل بها وأبداء الآراء حولها.

واختتم المحافظ تصريحاتة بإنة علي ثقة كبيرة في قدرة شباب بورسعيد علي المساهمة في توعية المجتمع المحلي بالجهود التي تبذل وعليهم النزول والالتحام بالجماهير في مختلف الأحياء وقري المحافظة للتوعية وفتح مجالات المناقشة حول مالمسوة بانفسهم من المشاركة في معايشة كافة مايخص المجتمع البورسعيدي من مشاكل والحلول التي تم تنفيذها وانهت الكثير منها وسيتم خلال الفترة القادمة زيادة الجهود لفتح المجال وبشكل عملي امام كافة قطاعات من ابناء المحافظة وخاصة الشباب للمشاركة في المعرفة ومناقشة المخططات الجاري تنفيذها والتي يجري وضع الأسس لها الان وتنفيذ مشروعات اخري خلال الفترة المقبلة.