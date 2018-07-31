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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:43 م
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محافظ بورسعيد يشكر الصحة ومستشفى بورسعيد لحسن التعامل مع حادث عمال أتوبيس الاستثمار

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:21 م
محافظ بورسعيد يشكر الصحة ومستشفى بورسعيد لحسن التعامل مع حادث عمال أتوبيس الاستثمار محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لقيادات مديرية الصحه والأطقم العاملة بالمستشفى الأميرى لجهودهم المتميزة والفعالة فى التعامل مع حادث أتوبيس العاملين بمصانع الاستثمار.
 
وقال محافظ بورسعيد، فى بيان له، إن إدارة المستشفى العام والأطقم التى تم استدعائها من مستشفيات بورسعيد كانوا علي أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع هذه الحالة الطارئة بكل جدية وكفاءة مما ساعد علي انقاذ الكثير من الحالات الحرجة من المصابين وأكد بانة يتابع بشكل يومى حالة المصابين المتواجدين بالمستشفي العام بعد أن خرج ٣ منهم بعد تلقى العلاج ومازال الباقين تحت الرعاية الفائقة مؤكدًا أن حالات المصابين مستقرة رغم صعوبة الإصابات للبعض منهم.
 
وأشاداللواء عادل الغضبان، بالدور العظيم الذي قام به أبناء بورسعد بالتسابق والتبرع بعدد 150 كيس دم لانقاذ مصابي الحادث واستعداد الكثيرين لتقديم المزيد من الدماء إذا اقتضت الحاجة.
 
وقال المحافظ إن الحادث الأخير أثبت أن محافظة بورسعيد وصلت إلي وضع متميز في الخدمات الصحية للتعامل مع العمليات الجراحية الكبري والحالات الحرجة مثل جراحات القلب المفتوح والمخ والأعصاب والأورام والمناظير وغيرها، ويجري تنفيذها بالمستشفي العام علي يد كبار المتخصصين من أساتذة كليات الطب، مشيرًا إلى أن المحافظة ستستمر في سياستها في دعم القطاع الصحي وإضافة المزيد من الخدمات وخاصة التي تحتاج إليها المحافظة في مجال الصحة بما يتواكب مع الاستعداد الذي يتم حاليًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتي ستجعل من بورسعيد محافظة تنعم بالاكتفاء الذاتي في مختلف التخصصات الطبية دون الحاجة إلي تحويل أي حالة مرضية خارج المحافظة بعد ذلك.
 

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