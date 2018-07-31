محافظ الفيوم يقرر إطلاق اسم الشهيد محمد هاشم على مدرسة هوارة المقطع

الفيوم – رباب الجالي

أصدر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم القرار رقم (467) لسنة 2018 بإطلاق اسم الشهيد محمد هاشم محمد عبدالكريم أحد شهداء المحافظة بسيناء على مدرسة هوارة المقطع الابتدائية المشتركة التابعة لمركز الفيوم، تخليداً لذكراه ووفاءً لما قدمه من بطولات وتضحيات للوطن.

وأكد محافظ الفيوم أن مصر لا تنسى أبناءها الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشيراً إلى أن باب مكتبه مفتوح دائماً لأُسر الشهداء، وفاءً لما قدمه أبنائهم من تضحيات في سبيل بلادهم.