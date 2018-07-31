محافظ الغربية يناقش التأثير البيئى لأعمال شركة سى دراجون لاستكشاف الغاز

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على دعمه الكامل لكافة المشروعات القومية التى تهدف للحد من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى مع مراعاة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وأمن وسلامة المواطنين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الغربية برئاسته لمناقشة التأثر البيئى لأعمال شركة سى دراجون لاستكشاف الغاز الطبيعى بقرية كفر الجزيرة مركز زفتى، وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة عام 2014 بين الشركة والحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة البترول وينوب عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، حيث إنه فى عام 2017 اكتشفت شركة سى دراجون، أول بئر بمنطقة امتياز جنوب دسوق التى تضم قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

والجدير بالذكر، أنه تبلغ مساحة منطقة الامتياز لاستكشاف الغاز الطبيعى بالمنطقة 270 كم2، ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة إمدادات الغاز الطبيعى للشركة الوطنية المصرية لتوصيل الغاز للمساهمة فى تغطية الاستهلاك المحلى بما يقارب من إنتاج 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز و200 برميل يومى من المتكثفات البترولية الخفيفة، كما أنه سيتم توجيه الغاز المنتج بنسبة 100% لتلبية الطلب المحلى عن طريق الشبكة القومية للغازات.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المتواجدة والمتاحة والعائد الإيجابى منها لسد الاحتياجات الداخلية المتزايدة للغاز الطبيعى الذى يتم استرادة من الخارج مما يؤثر على الاحتياطى النقدى للدولار.

ووجه محافظ الغربية، خلال الاجتماع، القائمين على المشروع بالاستفادة العلمية والعملية من كافة المخلفات الناتجة مع مراعاة الحفاظ على البيئة المحيطة بالمشروع المقرر البدء فى تنفذه 1/8/2018 والذى يضم محطة غاز وخط شحن 12 بوصة بطول 10 كم وخطوط إنتاج للغاز 6 بوصة بطول 12 كم والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالى .

وفى نهاية الاجتماع، قدم ممثلو شركة سى دراجون الشكر لمحافظ الغربية لما وجدوه من تعاون كامل وتقديم كافة سبل الدعم للمساعدة لهم فى ظهور الاكتشاف فى أسرع وقت.

وحضر الاجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والدكتورة أمانى بدوى مدير تطوير الأعمال بشركة سى دراجون والمهندس أمير عزت مدير العمليات بالشركة والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس إيجاس وعدد من القيادات التنفذية والأمنية بالمحافظة .