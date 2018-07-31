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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:33 م
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محافظ الشرقية يوفر فرصة عمل لشاب بالقطاع الخاص مراعاة لحالته المرضية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:30 م
محافظ الشرقية يوفر فرصة عمل لشاب بالقطاع الخاص مراعاة لحالته المرضية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهني
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية منح فرصة عمل لشاب يعاني من إصابه بيده اليسرى بالقطاع الخاص وبحث إمكانية صرف معاش كرامة له لتوفير حياة كريمة وليتمكن من تدبير نفقات العلاج الخاصة له مراعاة لظروفه المعيشية وحالته المرضية، كما وافق علي طلب شاب آخر من ذوى الاحتياجات الخاصة بنقله للعمل لأقرب مكان لمحل إقامته نظراً لظروف إعاقته ومراعاة للبعد الإجتماعي والإنساني.

وجاء ذلك خلال  لقاء المواطنين والمحدد له يوم الثلاثاء من كل إسبوع بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد خلاله محافظ الشرقية أهمية متابعة إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، أنه تم تشكيل لجان لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآلية التعاون مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 م.

وكانت إحدى السيدات قد تقدمت بشكوى تتضرر من زيادة قيمة سداد الرسوم المقررة لتقنين وضع اليد على قطعتي أرض لها، وعلى الفور كلف المحافظ مدير إدارة الأملاك ببحث الشكوى ومعاينة الأرض على الطبيعة للتأكد من مساحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال إجراءات التقنين وإجراءات الفحص والبت وسداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون.

 

 


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