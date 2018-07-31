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محافظ السويس يوافق على خفض درجة القبول فى الثانوى العام لـ200 درجة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 م
محافظ السويس يوافق على خفض درجة القبول فى الثانوى العام لـ200 درجة اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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وافق اللواء أحمد حامد محافظ السويس على اقتراح كان قد تقدم به عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على خفض درجة القبول بالثانوى العام من 205 إلى 200 درجة.
 
كما وافق المحافظ على خفض درجات المدارس المتقدمة الصناعية من 245 إلى 240 درجة.
 
ووافق على خفض درجات المدارس المتقدمة التجارية من 215 إلى 210 درجة وخفض درجات المدارس المتقدمة الفندقية من 200 إلى 180 درجة، وخفض درجات مدرسة الصناعات البحرية من 180 إلى 175 درجة.
 
وقال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أنه سيتم التقدم إلكترونياً على موقع بوابة السويس التعليمية "التنسيق الأليكترونى" وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق من 3/8/2018 حتى يوم الأربعاء 8/8/2018 .
 
ويتم تقديم الملفات حتى الخميس 9/8/2018 إلى المدارس المرشح لها بالنسبة للثانوى العام أما بالنسبة للتعليم الفنى فسوف يتم انتظار انتهاء التنسيق وإظهار النتيجة على الموقع الألكترونى .
 
 
 

 


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