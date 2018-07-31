محافظ الدقهلية: ضبط 91 مخالفة تموينيه خلال يومين وإحالتها للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ضبط 91 قضية تموينية بنطاق المحافظة، فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة كافة صور الغش التجارى والعمل على التصدى لأى حالات تلاعب وضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن القضايا شملت مجالات المواد البترولية، المخابز، الرقابة التجارية، عدم الإعلان عن الإسعار، بمراكز ومدن "المنزلة، شربين، المطرية، دكرنس، المنصورة".

جاء ذلك عقب إطلاع محافظ الدقهلية، على التقرير المقدم من إبراهيم أبو الفتوح، وكيل وزارة التموين، بشأن نتائج الحملات التموينية التى تم تنفيذها على مدار يومين.