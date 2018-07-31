محافظ الإسماعيلية يسلم شنط وجوازات السفر لأعضاء بعثة حج الجمعيات (تحديث)

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم بتسليم شنط وجوازات السفر لعدد من ممثلى بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، والبالغ عددهم 134 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، منهم ثلاثة أعضاء بلجنة الإشراف على البعثة، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعميد وجيه عباس مدير مكتب المحافظ، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسامى سليم رئيس مجلس ادارة جمعية التيسير للحج والعمرة

ومن المقرر أن يتم سفر البعثة فجر يوم السبت الموافق 4 من شهر أغسطس 2018 والعودة يوم 29 من نفس الشهر، وخلال لقاء المحافظ بممثلى أضاء البعثة قدم لهم التهنئة جميعًا بفوزهم بفرصة الحج لهذا العام، مؤكدًا أنه سوف يتم التواصل مع أفراد البعثة أولاً بأول منذ لحظة السفر، وحتى العودة متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأوصاهم بالدعاء الخالص لمصر وكل المصريين .