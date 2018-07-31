video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يسلم شنط وجوازات السفر لأعضاء بعثة حج الجمعيات (تحديث)

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:03 م
محافظ الإسماعيلية يسلم شنط وجوازات السفر لأعضاء بعثة حج الجمعيات (تحديث) المحافظ يسلم شنط السفر للحجاج
الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح
إضافة تعليق

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم بتسليم شنط وجوازات السفر لعدد من ممثلى بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، والبالغ عددهم 134 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، منهم ثلاثة أعضاء بلجنة الإشراف على البعثة، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعميد وجيه عباس مدير مكتب المحافظ، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسامى سليم رئيس مجلس ادارة جمعية التيسير للحج والعمرة

 

ومن المقرر أن يتم سفر البعثة فجر يوم السبت الموافق 4 من شهر أغسطس 2018 والعودة يوم 29 من نفس الشهر، وخلال لقاء المحافظ بممثلى أضاء البعثة قدم لهم التهنئة جميعًا بفوزهم بفرصة الحج لهذا العام، مؤكدًا أنه سوف يتم التواصل مع أفراد البعثة أولاً بأول منذ لحظة السفر، وحتى العودة متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وأوصاهم بالدعاء الخالص لمصر وكل المصريين .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: استكمال حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

رئيس جامعة اسيوط




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة