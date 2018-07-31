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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:34 م
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محافظ الإسماعيلية: استكمال حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:32 م
محافظ الإسماعيلية: استكمال حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات ازالة تعديات بطريق البلاجات
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، استكمال تنفيذ حملات الإزالة المكثفة لجميع أشكال التعديات الواقعة على طريق عمارة السياحى "البلاجات"، والمضى قدمًا فى تنفيذها حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطويرها ورفع كفاءتها باعتبارها قبلة الزائرين والسائحين المتوافدين على الإسماعيلية ومتنفس لأهلها ومواطنيها .

وأشرف  محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على تنفيذ حملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن لاستكمال تنفيذ ورفع كل أشكال التعديات الواقعة بالمنطقة بدءًا من محيط المنطقة المخصصة لإقامة مشروع سوق السمك المطور الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى يجرى العمل على إنشائه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحى".

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة عن رفع وإزالة 7 حالات تعدٍ إضافة إلى ما تم تنفيذه من رفع وإزالة ما يزيد على 12 حالة فى شكل مبانٍ ومقهى وبعض المحلات.

وأكد المحافظ  فى تصريحات صحفية أنه لابد من تفعيل الآليات التنفيذية لجميع حملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة كما أكد المضى قدمًا فى تنفيذ تلك الحملات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى يتم القضاء تمامًا على أى شكل من أشكال التعديات والحفاظ على المظهر الجمالى للإسماعيلية.

 

 
ازالة تعديات بطريق البلاجات (1)
ازالة تعديات بطريق البلاجات 

ازالة تعديات بطريق البلاجات (2)
ازالة تعديات بطريق البلاجات 

ازالة تعديات بطريق البلاجات (3)
ازالة تعديات بطريق البلاجات 
ازالة تعديات بطريق البلاجات (4)
ازالة تعديات بطريق البلاجات

ازالة تعديات بطريق البلاجات (5)
ازالة تعديات بطريق البلاجات

ازالة تعديات بطريق البلاجات (6)
ازالة تعديات بطريق البلاجات

ازالة تعديات بطريق البلاجات (7)
ازالة تعديات بطريق البلاجات

ازالة تعديات بطريق البلاجات (8)
ازالة تعديات بطريق البلاجات

 


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