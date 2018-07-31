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محافظ الأقصر يعتمد المخطط الإستراتيجى والأحوزة العمرانية لمدينة القرنة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:52 ص
محافظ الأقصر يعتمد المخطط الإستراتيجى والأحوزة العمرانية لمدينة القرنة محافظ الأقصر يعتمد المخطط الإستراتيجي والأحوزة العمرانية لمدينة القرنة
الأقصر – أحمد مرعى
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أعتمد محمد بدر محافظ الأقصر المخطط الأستراتيجى العام لمدينة القرنة 2032طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى ضوء التوجيهات لإنهاء كافة إجراءات المخططات الإستراتيجية للمدن والمراكز التابعة للمحافظة بالكامل .

وأوضح المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، أنه تم إعتماد الحيز العمرانى لمدينة القرنة وتم تحديد المناطق السكنية والمناطق الصناعية وشبكات الطرق بالمخطط كما تم تحديد المشروعات ذات الأولوية فى القطاع الأستثمارى والخدمى إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من قبل اللجنة الدائمة لإعتماد الأحوزة العمرانية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 36  لسنة 1993 والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمى 169 ، 502 لسنة 2016 بمسطح 933.69 فدان.

وأضاف سامح ناجى – في بيان صحفي - أن هذا الإعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و جارى إستكمال  الإجراءات النهائية  للإعتماد والنشر بالجريدة الرسمية الأمر الذى سيسهم الى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة والذى يؤدى بدوره أيضا الى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائي.

وأشار  مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر، إلى أنه جارى العمل على مراجعة المخطط الأستراتيجى العام لمدينة البياضية لتجهيزه للإعتماد بمجرد إنتهاء أعمال جلسة الأستماع بمجلس مدينة البياضية ، وكذلك يتم العمل على إنهاء وتجهيز اعمال المخططات الإستراتيجية لمدن أسنا والطود.

 


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