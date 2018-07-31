محافظ الأقصر يبحث إستعدادات الموسم السياحى الجديد مع قيادات السياحة والآثار

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا موسعا، مع مسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد، تناول خلاله سبل إنجاح الموسم السياحي القادم، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافي أي مشاكل أو هفوات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر - خلال الإجتماع - على الإنتهاء من أعمال تطوير شارع خالد بن الوليد والتي تشمل أعمال توصيل الغاز وتغيير خطوط المياه والكهرباء وأعمال التوسعة والرصف في أول شهر سبتمبر القادم، ليكون مستعدا لاستقبال الموسم، وذلك إلى جانب تطوير منطقة كورنيش النيل أمام معبد الأقصر، ورفع مستوى شارع السوق السياحي وسوق سافوي، مشيرا إلى أن المحافظة ستطور منظومة الحناطير عبر صيانتها ودهانها بشكل موحد وتزويد الخيول بحفاضات خاصة من الجلد، ووضع منظومة متكاملة للحنطور.

ووجه محافظ الأقصر، بضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والأجهزة الأمنية والسياحية والتنفيذية المختصة على أعلى درجات الاستعداد لاستقبال الموسم السياحي الجديد، مشددا على منع تراص أكثر من 4 عائمات للرصيف الواحد في المراسي السياحية، والتزام الشركات السياحية بتوحيد زي المندوبين والسائقين، كما شدد "بدر"، على أنه في حال صدور أي مخالفات من فنادق عائمة أو ثابتة خلال الموسم فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين كافة الجهات المعنية للتواصل الفوري لتذليل أي عقبات قد تواجه القطاع السياحي، كما أكد على تنفيذ حملة نظافة مستمرة أثناء الموسم السياحي، للظهور في أعلى مستويات النظافة، وتشكيل مجموعة تدخل سريع لنظافة المواقع الأثرية بالتنسيق مع الآثار، موجها بدراسة تغليظ العقوبات لمنع إلقاء أي مخلفات أو قمامة في الشوارع، كما وجه بدر برفع مستوى خدمات محطة سكة حديد الأقصر، وبحث احتياجات المحطة لرفع مستوى الخدمة بها.

كما استعرض محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، سبل مشاركة الفنادق والشركات السياحية في تفعيل مشروع الهوية البصرية للأقصر، واستخدام الهوية البصرية للأقصر في كافة المطبوعات والمنشورات ووسائل الدعاية والتسويق المختلفة للفنادق والشركات، لتوصيل هوية الأقصر البصرية إلى جميع دول العالم بما يليق بمكانة الأقصر.