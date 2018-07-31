مجلس إدارة جودة التعليم يعتمد 198 مدرسة و 9 كليات

كتب محمود طه حسين

أصدر مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته 180 برئاسة الاستاذة الدكتورة يوهانسن عيد قرارا باعتماد 198 مؤسسة تعليم قبل جامعى من جملة 1347 مؤسسة متقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى 2017-2018، وقد كان المجلس قد أصدر قرارا باعتماد 202 مدرسة الجلسة الماضية باجمالي 400 مؤسسة تعليم قبل جامعي، وسوف يتم اعلان باقي القرارات تباعا بعد مراجعة تقارير فرق المراجعة الخارجية حيث انتهت فرق المراجعة من زيارة 1352 مدرسة للعام الدراسي 2017 – 2018 موزعة علي 29 محافظة وكانت عدد زيارات الاعتماد 1220 مدرسة مقسمة الي 1173 مؤسسة تعليم اساسي (رياض اطفال – ابتدائي – اعدادي) و33 مؤسسة تعليم ثانوي عام و13 مدرسة تعليم فني بالنظامين 3 – 5 سنوات، كما قامت الهيئة باجراء 127 زيارة استكمال للمؤسسات التي ارجأت قرارا اعتمادها من العام الماضي لتحسين بعض النقاط بها، وعدد 5 زيارات تفقدية لبعض المؤسسات المعتمدة للتأكد من استمررها في اتباع معايير الجودة.

ليصبح عدد المؤسسات التي تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ إنشائها فى 2008 عدد 6000 مؤسسة تعليم قبل جامعى مقسمة إلى 5350 مؤسسة تعليم أساسي (رياض أطفال – ابتدائي – اعدادي) و244 مؤسسة تعليم ثانوي عام و30 مؤسسة تعليم فني و351 مؤسسة تعليم أزهرى قبل جامعى وقد تقدم منذ 2014 حتى الآن 3898 مؤسسة تعليم قبل جامعى.

كما أصدر المجلس قرار باعتماد 9 كليات هم (كلية السياحة الفنادق جامعة 6 اكتوبر – كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان – كلية سياحة وفنادق جامعة فاروس – كلية تربية نوعية جامعة الاسكندرية – كلية تربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم – كلية حاسبات ومعلومات جامعة اسيوط – كلية العلوم والفنون الهندسية جامعة مصر الدولية – كلية الهندسة الجامعة البريطانية – برنامج علم النفس بكلية الاداب بقنا جامعة جنوب الوادي) وتم ارجاء ارجاء 12 كلية لحين تحسين نقاط الضعف بها وتم اصدرا قرار بعدم اعتماد 3 مؤسسات تعليم عالي، كما تم ارجاء كلية واحدة بجامعة الازهر، حيث قامت الهيئة باجراء 64 زيارة للعام الدراسي 2017-2018 لمؤسسات التعليم العالي ليصبح اجمالي المؤسسات التي تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ انشائها 247 كلية ومعهد وبرنامج، وجامعة واحدة.

كما قام المجلس باعتماد المعايير الاكاديمية المرجعية ل 3 برامج بكلية العلوم جامعة الاسكندرية، واعتمد المجلس المعايير الاكاديميمة المرجعية لقطاع الاثار، كما اعتمد المجلس المعايير الاكاديمية المرجعية للتمريض بالتعليم الفني

وصرحت الاستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة بان الهيئة قامت في العام الدراسي 2017-2018 باكبر حركة زيارات لمؤسسات التعليم قبل الجامعي منذ انشائها بإجمالي عدد زيارات 1352 بالاستعانة بما يقرب من 4000 مراجع خارجي ليصبح عدد المؤسسات التعليم قبل الجامعي التي حصلت علي الاعتماد منذ انشاء الهيئة في 2008 مايقرب من 4800 مؤسسة بنسبة اعتماد وصلت الي 80 % منها 328 معهد ازهري و4224 مؤسسة تعليم اساسي، 198 مؤسسة تعليم ثانوي عام، 30 مؤسة تعليم فني مع العلم انه تم اعتماد 2845 مؤسسة منذ 2014 حتي الان وجاري دراسة تقارير فرق المراجعة للمؤسسات التي تم زيارتها في العام الدراسي 2017 – 2018 وعددها 1008 مؤسسة، كما قامت الهيئة باجراء 64 زيارة لمؤسسات التعليم العالي بالاستعانة 260 استاذا جامعيا ليصبح اجمالي مؤسسات التعليم العالي التي تم اعتمادها 136 مؤسسة تعليم عالي منها جامعة واحدة و9 برامج، وتم تجديد اعتماد 17 مؤسسة

واضافت بان مجلس ادارة الهيئة يقوم بمراجعة الاصدار الثاني من معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومعايير اعتماد التعليم الفني والتقني والذي تم تطويره طبقا لما جاء بقانون الهيئة بتطوير معايير الاعتماد كل 5 سنوات للتواكب مع معايير الاعتماد العالمية وقد تم هذا التطوير بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمعونة الامريكية

واوضحت يوهانسن عيد بان الهيئة سوف تستقبل في اكتوبر المقبل مجلس اعتماد مؤسسات التعليم الطبي (WFME) والذي قد ابرم اتفاقية تعاون وتحالف مع الهيئة حيث لا يعترف هذا المجلس بخريجي اي مؤسسة تعلم طبي بحلول 2023 حتى تكون اعتمدت من هيئة اعتماد معترف بها من المجلس لذا تعد خطوة اعتراف المجلس بهيئة الاعتماد بمصر نقلة نوعية تصب في مصلحة مؤسسات التعليم الطبي بمصر والاعتراف بشهادات خريجينا، كما ابرمت الهيئة تعاون وتحالف من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة الامريكية وهي منظمة الشيا والتي تعد من اكبر منظمات الاعتماد في العالم واشهرها كل هذه التحالفات و البروتوكولات لاعطاء الصفة الدولة للاعتماد الممنوح من الهيئة للمؤسسات التعليمية.