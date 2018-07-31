مجازاة مدير مدرسة و41 عاملا بالشرقية بسبب "التزويغ من العمل"

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مجازاة مديرة مدرسة السلام بكفر أبو نجم الإبتدائية بخصم 3 أيام من الراتب للإهمال والتقصير في العمل وعدم سيطرتها على سجل الحضور والإنصراف بالمدرسة، ونفس الجزاء لـ41 من العاملين بالمدرسة لمغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل .

وذكر بيان للمحافظة أن لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة السلام بكفر أبو نجم الإبتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية وتبين عدم تواجد 41 من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية .