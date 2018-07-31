متحدث باسم الخارجية الإيرانية: عرض ترامب بالتفاوض يتناقض مع أفعاله

رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله حيث تفرض واشنطن عقوبات على إيران وتضغط على دول أخرى لتجنب التجارة مع الجمهورية الإسلامية.

ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى المتحدث بهرام قاسمى قوله اليوم الثلاثاء "العقوبات والضغوط هى النقيض التام للحوار".

وأضاف "كيف يمكن لترامب أن يثبت للشعب الإيرانى أن تصريحاته الليلة الماضية تعكس نية حقيقية للتفاوض وأنه لم يدل بها بغرض تحقيق مكاسب شعبوية".