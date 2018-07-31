مباحث الوايلى تتحرى حول نشاط مسجل خطر فى سرقة المواطنين بالإكراه

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الوايلى الجزئية رجال مباحث قسم شرطة الوايلى بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لمسجل خطر، تخصص فى سرقة المواطنين بالاكراه، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه، وإصابته بسلاح أبيض.

والبداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، بشارع القبة الفداوية، حيث استغاث بهم "يوسف.ن.م" 18 سنة، طالب، مصاب بجرح سطحى بالذراع اليسرى، وقرر بأنه حال سيره مترجلًا بمحل البلاغ استوقفه شخص "أدلى بأوصافه التقريبية"، وهدده بسلاح أبيض "شفرة موس" كانت بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول، ومبلغ 75 جنيها كرهًا عنه ولدى مقاومته تعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهم وضبطه وتبين أنه عبد الهادي.ج.ع.م 34 سنة مسجل خطر سرقة بالإكراه تحت رقم 2743 فئة "ب" السابق اتهامه فى 24 قضية آخرها 710 لسنة 2017م الوايلى "مخدرات"، وضبط بحوزته الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما، وكذا سلاح أبيض "شفرة موس" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.