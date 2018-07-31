مباحث الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة الماكير محمد علاء.. جرعة هيروين السبب

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة الماكير السينمائى محمد علاء بأوسيم، حيث تبين أنه تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين، ما أسفر عن مفارقته الحياة، مؤكدا عدم وجود شبهة جنائية فى وفاته.

البداية كانت بتلقى الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري بدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص وتبين أنه "محمد علاء" ماكير سينمائى، وكشفت التحريات أن تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدى إلى مفارقته الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أنه تم العثور على جثة الماكيير السينمائى "محمد علاء" يعمل فى الوسط الفنى، متوفى داخل سيارته بمنطقة أوسيم، وأكدت التحريات أن تناوله جرعة هيروين زائدة تسببت فى وفاته.