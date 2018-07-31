ما لا تعرفه عن دير أبو مقار مكان وفاة الأنبا أبيفانيوس الغامضة الأحد الماضى

سارة علام

يعتبر دير القديس الأنبا مقار ببرية شيهيت بوادى النطرون أحد أشهر وأقدم الأديرة القبطية فلم يعرف على وجه التحديد تاريخ تأسيسه ولكن الحياة الرهبانية بدأت فيه فى الثلث الأخير من القرن الرابع الميلادى.

- وتبلغ مساحته 2700 فدان بينها أربعة فدادين فقط مبان بينما باقى المساحة أراض مزروعة وحدائق.

- في العصر الحديث، ارتبط اسم الدير بالقمص متى المسكين أحد أشهر منظرى الكنيسة القبطية من التيار الإصلاحى، حيث دخل الدير وأحيا الحياة الرهبانية فيه منذ نهاية الستينات وحتى وفاته عام 2006.

- منذ وفاة الأنبا متى المسكين عام 2006 وحتى العام 2013 ظل الدير بلا أب روحى ولكنه كان خاضعًا لإشراف الأنبا ميخائيل مطران أسيوط باعتباره رئيس الدير منذ سنوات.

- أثناء سنوات الخلاف بين البابا شنودة والرئيس أنور السادات، التقى السادات بالقمص متى المسكين مما فجر الخلاف بين البابا والقمص، بالإضافة إلى الخلاف اللاهوتى فى وجهات النظر والقناعات والعقائد الكنسية وصلت إلى حد اتهام القمص متى المسكين ومدرسته بإفساد العقيدة.

- فى سنوات خدمة البابا شنودة، كان الدير بعيدا عن الكنيسة الرسمية ويخضع للقمص متى المسكين وتوجهاته وأفكاره الإصلاحية، حتى إنهم لم يرتدوا "القلنسوة الرهبانية" (غطاء رأس) التى كان يرتديها الرهبان فى كافة الأديرة.

- بعد وفاة القمص متى المسكين حدثت خلافات داخل الدير بين المجموعة القديمة التى تتمسك بصرامة الرهبنة ومجموعة حديثة موالية للبابا شنودة أدى هذا الانقسام إلى تخلى الأنبا ميخائيل عن رئاسة الدير وأصبح الدير تابعا للبابا شنودة مباشرة.

- في عام 2009 زار البابا شنودة دير الأنبا مقار بنفسه، وقرر إلباس الرهبان القلنسوة الرهبانية بنفسه مما تسبب فى انشقاقات بين آباء الدير.

- عام 2013، وبعد عام واحد من تولى البابا تواضروس كرسى البطريرك، قرر انتخاب رئيس جديد للدير، فرشح البابا ثلاثة رهبان من تلاميذ القمص متى المسكين كان من بينهم الأنبا أبيفانوس الذى قتل بشكل غامض صباح الأحد الماضى.

- حصل الأنبا ابيفانيوس على غالبية أصوات رهبان الدير من تلاميذ متى المسكين بينما امتنع باقى الرهبان الموالين لمدرسة البابا شنودة عن التصويت فى تلك الانتخابات.

- بناء على نتيجة الانتخابات والاقتراع السرى، قرر البابا تواضروس رسامة الأنبا أبيفانوس أسقفا ورئيسا للدير بتزكية من الأنبا ميخائيل رئيس الدير السابق وطالبه البابا بلم شمل الدير والقضاء على المشكلات السابقة.

كان المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية قد أعلن فى بيان له، أن ملابسات غامضة أحاطت بوفاة الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار العامر، الذى رحل عن عمر ناهز الـ64 عاما قضاها فى خدمة العلم والكنيسة، ومن المنتظر أن تصلى صلوات الجنازة على روحه فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الثلاثاء بمقر دير القديس الأنبا مقار ببرية شيهيت بوادى النطرون.