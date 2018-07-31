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مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال فى مالاوى بمناسبة عيد ميلادها الستين

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:58 ص
مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال فى مالاوى بمناسبة عيد ميلادها الستين المغنية الأمريكية مادونا
لوس أنجليس (رويترز)
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بدأت المغنية مادونا حملة لجمع تبرعات قيمتها 60 ألف دولار لدعم نشاطها مع الأطفال فى مالاوى واستطاعت بالفعل جمع أكثر من 10 آلاف دولار فى أول 24 ساعة.

 

وقالت مادونا إن جميع التبرعات ستخصص بشكل مباشر لدار (هوم أوف هوب) لأيتام الريف التابعة لمؤسستها (ريزينج مالاوى)، وتبنت مادونا 4 أطفال من مالاوى خلال السنوات العشر الأخيرة.

 

وبدأت مادونا حملة جمع التبرعات التى تستمر خلال أغسطس، من خلال صفحتها على فيسبوك بمناسبة عيد ميلادها الستين فى 16 أغسطس.

 

وقالت "لا يمكن أن أتصور هدية فى عيد ميلادى أفضل من ربط أسرتى العالمية بهذا البلد الجميل والأطفال الذين هم فى أشد الحاجة لمساعدتنا.

 

وأضافت "كل دولار يتم جمعه سيذهب مباشرة للوجبات والمدارس والأزياء والرعاية الصحية".

 

وقال موقع مادونا الإلكترونى إن أكثر من 200 شخص تبرعوا خلال الأيام الأولى من الحملة بنحو 11 ألف دولار من المبلغ المستهدف جمعه وهو 60 ألف دولار.

 

وكانت مادونا قد أنشأت مؤسسة (ريزينج مالاوي) فى 2006 لتوفير البرامج الصحية والتعليمية ولا سيما للفتيات. وتبنت فى 2017 الطفلتين التوأمتين إستر وستيلا (أربع سنوات) وفتحت مستشفى للأطفال فى بلانتاير ثانى أكبر مدن مالاوى.

 

وتشمل أسرة مادونا أيضا طفلين من مالاوى هما ديفيد باندا وميرسى جيمس وابنتها لورديس وابنها روكا اللذين أنجبتهما من علاقات سابقة.

 


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