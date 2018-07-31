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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:04 م
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مؤتمر "مستقبل الطب البيطرى" يناقش 40 بحثًا علميًا فى جامعة بنها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:50 م
مؤتمر "مستقبل الطب البيطرى" يناقش 40 بحثًا علميًا فى جامعة بنها الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية-نيفين طه
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أكد الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها ان المؤتمر العلمى الدولى السادس الذى عقد اليوم بعنوان " الأفاق المستقبلية للطب البيطرى فى التنمية المستدامة" وافتتحه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء والأساتذة ناقش 40 بحثا علميا فى مختلف التخصصات البيطرية.

وقال الدكتور محمد غانم عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر تستمر أعماله حتى يوم 4 أغسطس المقبل ويناقش التقنيات الحديثة فى تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك وصحة وسلامة الغذاء ودورها فى الحد من الأمراض المشتركة.

كما يناقش المؤتمر الأمراض الوافدة بمصر والشرق الأوسط والملوثات والمتبقيات الدوائية وسبل تجنبها، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش 6 مشاريع تخرج لطلاب الكلية.

وفى نهاية كلمته قام عميد الكلية بتكريم 32 من الأساتذة والرواد بجامعة بنها وفى مقدمتهم الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة والدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للتعليم وخالد العامرى نقيب الأطباء البيطرين والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

كما تم تكريم الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية للاعتماد وصبرى الجندى المستشار الإعلامى للجامعة والدكتور محمد مجدى أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجى والدكتور سعد محمود سعد أستاذ متفرغ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية والدكتور حاتم بكرى عميد الكلية الأسبق والدكتور حسن عبد العزيز عيداروس أستاذ متفرغ بقسم الصحة والرعاية البيطرية.

 


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