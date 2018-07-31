لمرضى فيروس بى..5 أدوية قادرة على الشفاء تماما من فيروس بى ستظهر قريبا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هناك 5 أدوية لعلاج فيروس بى سيتم طرحها قريبا فى العالم وفى مصر، موضحا أن هذه الأدوية تقضى تماما على فيروس بى، وقد أخذت هذه الأدوية موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA".

وقال الخياط، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، إن العلاج المقنن لفيروس بى من عام 2006، وحتى الآن لم يتم اجراء تعديلات عليه إلا تغيير واحد فقط، موضحا أن الأدوية المتاحة حتى الآن هى التى تسيطر تماما على فيروس بى دون القضاء عليه تماما، بمعنى أن الأدوية المتاحة حاليا من "الانتى كفير أو التينوفوفير" تؤدى إلى الشفاء التام من الفيروس فى الدم، لكن مازالت الشفرة الجينية له تتحد داخل نواة الخلية الكبدية، لأن هذه الأدوية لا تستطيع التخلص من الثلاثى سى الذى يتحد مع الشفرة الجينية لنواة خلية الكبدية ،مما يمنع القضاء على فيروس بى تماما.

وأضاف: "يسعى العلماء للوصول لعلاج نهائى لفيروس بى مثلما حدث لفيروس سى، موضحا أن هناك دواء متاح بجانب الأدوية الأخرى التى يتم استخدامها حاليا وهو عقار" TAF "،وهذا العقار الذى يشتق من دواء "التينوفوفير "،وأكثر فعالية منه وبجرعات أصغر" 25 ملجم" ،دون أى تاثير يذكر على الكلى، أو العظام ،موضحا أن هذا العقار أخذ موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكيةFDA " ،وتم طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية بداية العام الجارى.

وأكد أن هذا العقار يتميز بأنه أكثر فعالية من التينوفوفير، ولكنه لا يؤثر على الكلى، أو يؤثر على العظام ،ولا يسبب هشاشة العظام مثل عقار التينوفوفير ، موضحا أنه من المتوقع أن يتم طرحه فى مصر بداية العام القادم .

وأشار الخياط، إلى أن هناك مساعٍ جادة للتفاوض مع الشركة المنتجة للعقار من أجل تخفيض سعره، مثل أدوية فيروس سى، وميزته أنه يؤخذ بجرعات أقل ،ولا يسبب مضاعفات على الكلى ولا يسبب هشاشة العظام.

وتابع:"هناك أدوية مركبة سيتم طرحها خلال الــــ 3 سنوات المقبلة ،تتميز عند أخذها بانها قادرة على القضاء تماما على فيروس بى، موضحا أن هذه الأدوية فى المراحل الأخيرة فى البحث منها عقار" مريكل دكس" وهو عقار يتميز بمنع مستقبلات فيروس بى من استقبال الفيروس ،ودخولة الى الخلية الكبدية ،وبالتالى فان عقار المريكل دكس يمنع دخول الفيروس إلى الخلية الكبدية، وبالتالى يقلل من عدوى الخلايا الكبدية الغير مصابة،مما يؤدى إلى سلبية "البى سي ار "،ويؤدى أيضا إلى تقليل الثلاثى سى الذى يتم دمجه مع شفرة نواة الخلية الكبدية وذلك عن طريق غير مباشر، وهو منع غزو الخلايا الكبدية غير المصابة".

وأوضح أن هناك دواء اخر وهو دواء3778 MVR وهو لازال يحمل إسم كودى حتى الآن لأنه مازال فى المراحل الثانية الإكلينيكية ،وهو يمنع تجميع فيروس بى من نواة وشفرة جينية، وبروتين سطح داخل الخلية الكبدية ،وبالتالى يمنع اكتمال نمو فيروس بى، وبالتبعية لا يستطيع فيروس بى الغير مكتمل أن يخرج من الخلية الكبدية المصابة لكى يغزو خلية كبدية أخرى سليمة .

وقال إن هناك دواء ثالث، وهو عبارة عن حقن تسمى" 9AC REP "وهى تمنع خروج بروتين السطح من الخلية الكبدية، وبالتالى يساعد على القضاء على فيروس بى إذا تم اعطائه مع الأدوية الأخرى كدواء مركب، مشيرا إلى أن هناك دواء رابع وهو علاج مناعى يسمى باسم كودى "GS9620 "وهذا الدواء يحفز الجهاز المناعى للقضاء فيروس بى.

وأضاف أن هناك دواء خامس فى المراحل الإكلينيكية الثانية تساعد على تنشيط الخلايا المناعية الخاصة بالقضاء على فيروس بى، وذلك بالقضاء على الأجسام المضادة التى تمنع عمل الخلايا المناعية الخاصة بالقضاء على فيروس بى، موضحا أن هذه الأدوية إذا ما تم اخذها مركبة مع بعضها البعض من الممكن أن تقضى على فيروس بى، و تماما من هذا الفيروس كما انتهينتا من فيروس سي .

وقال إنه أمام هذه الأدوية حوالى 3 سنوات حتى يتم ظهورها فى سوق الدواء العالمية.