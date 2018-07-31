للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودى يعقد جلسته فى نيوم برئاسة الملك سلمان

كتب سمير حسنى

ذكرت قناة العربية، أن مجلس الوزراء السعودى، سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم فى "نيوم" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعد هذه الجلسة، المقررعقدها اليوم فى "نيوم"، هى الأولى من نوعها.

وكان مجلس الوزراء السعوى، أكد اليوم، أن الهجوم الإرهابى الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية غرب ميناء الحديدة يؤكد خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الأمن الإقليمى والدولى.

وشدد على أن تهديد ناقلات النفط الخام يؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية فى باب المندب والبحر الأحمر، وأن تهديد ناقلات النفط الخام دليل على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية.