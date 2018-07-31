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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:21 م
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كوريا الجنوبية: نتابع عن كثب تطورات برنامج الصواريخ الكورى الشمالى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:31 م
كوريا الجنوبية: نتابع عن كثب تطورات برنامج الصواريخ الكورى الشمالى رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن سول تتابع عن كثب التطورات المتعلقة ببرنامج الصواريخ الكورى الشمالى بعد تقرير تحدث عن أن الدولة الشيوعية تبنى على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية عن كيم دوك-هوان المتحدث باسم الوازرة قوله إن الحكومة تتابع الأمر بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

كانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قد نسبت إلى مصادر لم تسمها قولها إن أدلة تم الحصول عليها فى الآونة الأخيرة من ضمنها صور حديثة بالأقمار الصناعية تشير إلى عمل يجرى لتصنيع صاروخ أو صاروخين باليستيين فى منشأة بحثية كبرى فى سانومدونج على أطراف بيونج يانج.

 

 


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