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قصة جرافيتى للشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات بنظرة أوكرانية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:52 م
قصة جرافيتى للشيخ زايد بن سلطان مؤسس الإمارات بنظرة أوكرانية صورة للشيخ زايد
كتب- هاشم الفخرانى
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فى محاولة لإظهار دوره فى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاع فنان أوكرانى إبداع لوحة فنية ثلاثية الأبعاد "جرافيتى" للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، من أجل إظهار الدور الكبير الذى أظهره الشيخ زايد فى تأسيس دولة الإمارات.

وبحسب الحساب الرسمى لصحيفة "البيان" الإماراتية على موقع الصور "انستجرام" فإن الصورة توضح البيئات المختلفة للإمارات السبع المكونة للدولة والتى تكون صورة الشيخ زايد، وهم إمارة أبوظبي وأم القيوين وعجمان و دبي و الشارقة ورأس الخيمة و الفجيرة، والتطور الكبير الذى شهدته دولة الإمارات من قلب الصحراء إلى النهضة والتطور فى مختلف المجالات من خلال الأب الروحى للإمارات. 

 

البيان
البيان

يذكر أن الشيخ زايد ولد فى عام 1918 وتوفى فى عام 2004 ، وهو أول رئيس لدولة الإمارات المتحدة ، كان له دور كبير في توحيد الدولة مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وتحقق لهم ذلك في 2 ديسمبر 1971، وأسس أول فيدرالية عربية حديثة، واستطاعت دولة الإمارات تحقيق العديد من معدلات التنمية والتطور خلال الفترة الماضية.

 

 

 


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