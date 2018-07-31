فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

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نشر الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو جمع محمد صلاح بالطفل السورى عمار حلبى الذى تحققت أمنيته بمقابلة النجم المصرى، مشيدًا بأخلاق النجم الذى وصفه بالعالمى.

وقال حساب الاتحاد الدولى فى تغريدة أطلقها مساء اليوم: " أكثر من مجرد لعبة!.. أخلاق رائعة من النجم العالمى محمد صلاح كما عودنا دائمًا لتحقيق حلم عمار".

وتواصلت مؤسسة Make A Wish المعنية بشؤون إنسانية بمحمد صلاح، حيث تم إبلاغه برغبة الطفل السورى المصاب بضمور فى العضلات، وهى الرغبة التى قام النجم المصرى بتلبيتها على الفور.

والتقى صلاح بالطفل عمار"16 عاما" وأسرته، حيث يقيمون فى الأراضى الأمريكية كلاجئين بسبب الحرب فى سوريا، وهو ما أتاح تنظيم اللقاء، حيث يقيم فريق ليفربول معسكرا استعدادًا للموسم الجديد فى الولايات المتحدة.