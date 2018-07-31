فيديو.. مرفت التلاوى لـ"ست الحسن": إخوان سرقوا شنطتى بأحد الاجتماعات

كتب سمير حسنى

كشفت السفيرة مرفت التلاوى، مدير عام منظمة المرأة العربية، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل من عناصر إخوانية، واصفة العام الذى حكم فيه الإخوان بـ"الأسود".

وقالت "التلاوى" فى لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، ببرنامج "ست الحسن"، والذى يذاع على قناة ON E، "أسوأ فترة كانت حكم الإخوان، كانت سنة سودا، مشيرة إلى أن هدفهم تغيير هوية الإنسان المصرى عبر المرأة لتصح آداة للسمع والطاعة".

وروت "التلاوى" تفاصيل سرقتها على أيدى عناصر إخوانية قائلة: " عناصر إخوانية سرقت شنطتى فى اجتماع بأحد الفنادق، والكاميرات وضحت شكل الشخص وطريقة سرقة الشنطة، بعدما قام قلع الجاكيت وألقاه فوق الشنطة من أجل سرقتها وقام بسحب أموال من البنك، من أجل منعى من السفر إلى الأمم المتحدة للحديث عن وضع حقوق الإنسان فى مصر".

وشنت مدير عام منظمة المرأة العربية، هجومًا شديدًا على الثقافة المجتمعية، التى نتجت عن الفكر الرجعى من بعض الأشخاص الموجودون ببعض الوزارات نتيجة عدم تطهيرها، متهمة إياهم بتعطيل قرارات الرئيس فيما يتعلق بالطلاق الشفوى وتجديد الخطاب الدينى، متابعة:" لولا وجود الرئيس السيسي مكنتش عارفة إيه اللي هيحصل مع المرأة".