فيديو.. متحرش يتعدى بالضرب على طالبة بعد توبيخها له فى فرنسا

كتب: أحمد علوى

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى فرنسا التى كانت مسرح الحادث، ويظهر الفيديو متحرش يصفع فتاة على وجهها فى أحد شوارع باريس، رغم توجه الحكومة لفرض غرامة آنية فى موقع الحدث على حوادث التحرش فى الشوارع.

ووفقا لصحيفة "ال سى اى " الفرنسية، نشرت الطالبة الفرنسية مارى لاجير، فيديو صورته كاميرات مراقبة لمتحرش يصفعها أمام مقهى فى منطقة شمال غربى العاصمة الفرنسية عندما طلبته بالكف عن مضايقتها.

وتحدثت لاجير (22 عاما) لوسائل الإعلام عن ملابسات تعرضها، قائلة إنها كانت فى طريق عودتها إلى المنزل من العمل فى الضاحية 19 من باريس، عندما بدأ رجل بإطلاق تعليقات بذيئة " فاحشة ومهينة" وبحركات ذات دلالات جنسية.

وأضافت عندما غضبت وقلت له "توقف، فى هذه اللحظة غضب الرجل، وألقى مخلفات سيجارته على".

#Harcèlement 😡⚠️💥

"J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette vidéosurveillance (...) Les gens m'ont proposé leurs noms pour constituer une liste de témoins, ils ont trouvé ma réaction légitime"

➡ Marie, 22 ans, agressée à Parishttps://t.co/fwhxlzpwks#BourdinDirect pic.twitter.com/tuFuCUvlsz — RMC ⭐️⭐️ (@RMCinfo) July 30, 2018

وانتشر الفيديو، الذى التقطته كاميرات المراقبة فى المقهى المجاور لموقع الحادث على وسائل التواصل الاجتماعى، وظهرت فيه لاجير وهى توبخ المتحرش، الذى تقدم نحوها ليصفعها بقوة على وجهها، ويواصل الصراخ عليها أمام العشرات من الجالسين على القهوة.

وغادرت لاجير المكان إلى منزلها، لكنها قررت بسرعة العودة إلى المقهى للحصول على تسجيل الكاميرات وأخذ شهادة الجالسين وتقديم شكوى إلى الشرطة.