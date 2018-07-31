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فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:08 م
فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر جانب من التسجيل
كتب أحمد عبد الرحمن
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أذاع الإعلامى أحمد موسى تسجيل سرى جديد لأحد الصحفيين الذين يعملون بقناة الجزيرة، قال خلاله:"حابب أقولك معلومة لا يعلمها الكثيرين، قبل 7 سنوات تمت الإطاحة بوضاح خنفر مدير القناة من موقعه، بناءً على طلب من أمريكا وقتها، وقتها قالت القناة أن خنفر هو الذى اعتذر عن المهمة، ولكن الحقيقة أن طلبت السفارة الأمريكية بإقصاؤه لنشره تقارير ضد الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ومن بعده جاءوا بمصطفى سواق والذى أطيح به أيضاً".

وتابع خلال التسجيل الذى تم إذاعته ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، :"لتأتى بعدها القناة بياسر أبو هلالة الأردنى، حليف الإخوان المسلمين فى الأردن، والذى كان يعمل صحفياً فى جريدتهم فى الأردن قبل انتقاله إلى الدوحة".

وأردف:  "والآن يتولى القناة حالياً أحمد سالم اليافعى، هو قطرى من أصل يمنى وهو كان يدير الجزيرة مباشر مصر، ولا أبالغ إذا وصفته أنه من أشد الكارهين لمصر، وهو من ينفذ الأيدلوجية السياسية للقناة وتوجهاتها، وكما يطلق عليها فى الدوحة، البوق الدعائى لنظام تميم".

 


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