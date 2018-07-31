فيديو..الموافقة على تخصيص أراضي لإقامة منطقة لوجستيه ومدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذى الشهرى ، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بأمانة سر المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، عضو مجلس النواب، واللواء خالد اسماعيل مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز، والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

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ووافق المجلس التنفيذي على نقل نقطة شرطة مصيف بلطيم إلي مبني ادارة المصيف الحالي، وذلك عقب نقل ادارة المصيف الحالي الي المبني الجديد نظراً لأهمية نقطة شرطة مصيف بلطيم والتي تشرف علي أماكن متنزهات للمواطنين، كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة وقيراط، لإنشاء مدينة صناعية بتل المعـصـرة بناحية الابعادية مركز الحامول وهذه المساحة كانت تابعة لهيئة الاثــار بزمام الوحدة المحلية لقرية الابعادية ( 61 المنصور ) وتم تنقيبها علي نفقة المحافظة .

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 792م لإقامة وحدة محلية بقرية التفتيش بمنطقة اصلاح شالما والتي تم التبرع بها بالمجان من قبل شركة وسط الدلتا جهاز تصفية الشركات، وبناءاً عليه تم تسليم مساحة 2853م تم تحديد المساحة المقام عليها الوحدة الصحية بمساحة 1056م والباقي 792م بدون الشوارع المراد تخصيصها لإقامة وحدة محلية عليها.

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 208م لإقامة وحدة محلية عليها بقرية البلاصي ارض زراعية تبرع احد المواطنين، كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة ارض زراعية مساحتها 8 قراريط، تبرع تبرع احد المواطنين وذلك لإقامة مدرسة للتعليم الاساسي عليها بعزبة السبارتة التابعة لقرية الجرايدة ببيلا.

كما وافق المجلس التنفيذى على إنشاء وحدة حقوق الانسان ومقرها الديوان العام للمحافظة وذلك للإسهام في تحديث وتطوير المجتمعات المحلية ومساعدة المواطنين في معرفة سبل الحصول علي حقوقهم بالسبل المشروعة وضمان التعامل معهم بشكل جيد وعدم انتهاك حقوقهم الادمية عند تأدية خدماتهم ومطالبهم داخل اي ديوان حكومي والعمل علي حل مشاكلهم.

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 400م2 لإقامة رافع صرف صحى بقرية قراجة باسحاقة مركز كفرالشيخ، وتخصيص مساحة 7 قراريط لإقامة وحدة صحية بالسبايعة بمركز بلطيم، وتخصيص 1450م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بقرية المنشية الشرقية بمركز كفرالشيخ، وتخصيص 6 قراريط لإقامة وحدة صحية بكوم الملاحة بحاذق بمركز بيلا

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 20 فدانا لإقامة منطقة تجارية لوجستية بالتعاون مع وزارة التموين، فضلاً عن تخصيص مساحة 100 فدان لأقامة مدفن للمخلفات الصلبة ومصنعاً لتدوير القمامة بشمال البرلس، يتم انشائه طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية والتكنولوجيا الرقمية فى حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين