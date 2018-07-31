فيديو.. الجيش اليمنى مدعوم بقوات التحالف يحرر مواقع استراتيجية بجبهة نهم

حررت قوات الجيش الوطنى مدعومة بطيران التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء، وسط انهيار كبير فى صفوف المليشيات.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل، بعد معارك متواصلة منذ فجر اليوم، تكبدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

وأضاف المصدر، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية وجرح آخرون، إضافة إلى خسائر فى المعدات القتالية.

وذكر المصدر، أن مقاتلات التحالف العربى شاركت بفعالية فى المعركة حيث استهدفت بعدة غارات تعزيزات للمليشيات ومنها تدمير ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة ومقتل جميع من كانوا على متنها.