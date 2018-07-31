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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:42 م
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فيديو.. إطلاق فيلم وثائقى لصندوق الإدمان بعنوان "بالفن نقدر نغير"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:10 م
فيديو.. إطلاق فيلم وثائقى لصندوق الإدمان بعنوان "بالفن نقدر نغير" غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة ـ تصوير حسين طلال
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شهدت غادة والى وزيرة  التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عرض فيلم وثائقي للصندوق تحت عنوان "بالفن نقدر نغير" يتضمن الأنشطة والقوافل التوعوية الثقافية والفنية التى أطلقها الصندوق للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات فى  العديد من المحافظات والجامعات المختلفة.



جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من  مسابقة الأفلام التوعوية لوقاية الشباب من المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وثريا إسماعيل ​المدير التنفيذى للمؤسسة، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والكاتب الروائى عصام يوسف.


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