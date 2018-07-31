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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:09 م
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من أصل 100 ألف..

غرفة الحبوب: استيراد أول شحنة أرز قادمة من الصين قوامها 38 ألف طن

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:28 م
غرفة الحبوب: استيراد أول شحنة أرز قادمة من الصين قوامها 38 ألف طن أرز - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مصر استقبلت شحنة قوامها 38 ألف طن أرز من الصين، تمهيدا لطرحها فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، لتغطية العجز.

وقال المهندس مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه تم التعاقد على شحنة قوامها 100 ألف طن أرز تصل لمصر على 3 شحنات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2018 استلمنا منها 38 ألف طن وهى موجودة حاليا فى ميناء دمياط.

وأضاف الوليلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى الانتهاء من إجراءات التخليص لجمركى لشحنة الأرز الأبيض عقب الانتهاء من سحب عينات منها وفحصها من الجهات المختصة.

فى السياق ذاته، كشف رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مفاوضات تجريها الغرفة مع وزارة التموين لبحث الاستيراد من مصادر أخرى لتوفير احتياجات السوق عقب تقنين زراعة الأرز ترشيدا للمياة.

وبشأن الأسواق التى سيتم التفاوض مع التموين للاستيراد منها، قال الوليلى، إن هناك 3 دول سنسعى للاستيراد منها وهى دول فيتنام والفلبين والهند إضافة إلى الصين، وهنا نحن نركز على استيراد أرز مشابه للأرز المصرى.

وحول سعر طن الأرز المستورد، قال رئيس لجنة التصدير، "لا يهمنا فى الوقت الحالى الإعلان عن سعر الطن لكن ما يهم المواطن هو سعر السوق المحلى، وسيكون سعره عبر منافذ التموين ما بين 8.50 إلى 10.50 جنيه"

 

 


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