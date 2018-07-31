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غدًا.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:30 ص
غدًا.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية للتربية والتعليم والعكس لمدة شهر الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، بداية من غدا الأربعاء الموافق 1 أغسطس وحتى نهاية الشهر، وذلك وفقا للضوابط المتفق عليها، حيث أنها نفس ضوابط العام الماضى,
 
وتضمنت الضوابط اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى بداية من الصف الثانى الإبتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، بشرط أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التى تقدم بها فى الأزهر الشريف، مع ضرورة أن يتقدم ولى الأمر الراغب فى التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.
 
ويشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة إلى المدارس الرسمية للغات، أو الرسمية المتميزة للغات، النجاح فى اللغة الأجنبية الاولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.
 
ويسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للامتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام، على أن يبين هذا بطلب التحويل و يرفق معه إقرار من ولى الأمر بقبول ذلك .
 
ولا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربيىة والتعليم، كما لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، وذلك لخضوع التحاق الطلاب بالصف الاول الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها فى الأزهر الشريف.
 
ويكون مسموح بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم فى الصفوف المتفق عليها بشرط الالتزام بالكثافة بين الجانبين، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.
 

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قطاع المعاهد الازهرية

وزارة التربية و التعليم




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