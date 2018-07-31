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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:17 م
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عهد التميمى: فرحة خروجى ناقصة.. وأتمنى الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:00 م
عهد التميمى: فرحة خروجى ناقصة.. وأتمنى الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال عهد التميمى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت عهد التميمى المفرج عنها قبل أيام من سجن إسرائيلى، "إن فرحة خروجها من سجون الاحتلال كانت ناقصة، لأن إخوانها الأسرى  مازالوا بالسجون، متمنية الحرية لكل الأسرى".  

وأضافت خلال مداخلة هاتفية من رام الله، لبرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أن الأسرى صادمدون على مبادئهم، مشيرة إلى أن صفعها لجندى إسرائيلى، رد فعل طبيعى لوجود جندى إسرائيلى فى منزلها.

وأوضحت أنها لو تعرضت للموقف مرة أخرى، ستنفذ الفعل ذاته، مردفة: "فخورة أنى أصبحت أيقونة فلسطين، وأتمنى أن أوصل الرسالة لكل العالم، والقضية الفلسطينية والأسرى".

وأشارت عهد التميمى، إلى أنها تتمنى أن تنجح المصالحة الفلسطينية، لأنها ستكون أول خطوة فى طريق تحرير فلسطين.

 

 


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