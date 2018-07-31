طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازا يحفاظ على الطاقة الكهربية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية من التوصل الى ابتكار جديد عبارة عن جهاز تحكم صغير الحجم يعلق على أعمدة الإنارة للتحكم فى كمية الطاقة الكهربية المهدرة.

وأشار الدكتور أسامة الشاذلي حبيب الأستاذ بقسم التحكم والمشرف على المشروع، إلى أهمية توفير الطاقة فى الوقت الراهن، ومن هذا المنطلق للحفاظ على الطاقة الكهربية، اخترع عدد من طلاب القسم ابتكارا جديدا يضاف إلى قائمة الابتكارات التى من شأنها النهوض بالبيئة المحيطة يطلق عليه " Power Control and Harvesting ، عبارة عن جهاز تحكم إلكترونى يتم تركيبه على أعمدة الإنارة خاصة فى الطرق الصحراوية يستطيع من خلاله السيطرة على الطاقة المهدرة والحفاظ عليها بشكل كبير تزيد عن ثلثى الطاقة المهدرة وإعادتها مرة أخرى بشكل أكثر نفعا.

ويضم فريق العمل: محمد مجدى، إسلام جمال، أحمد رمضان، أحمد عجلان، جهاد الهلباوى، منار بشير وفاطمة تقى الله.