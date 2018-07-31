video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازا يحفاظ على الطاقة الكهربية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:35 ص
طلاب هندسة منوف يبتكرون جهازا يحفاظ على الطاقة الكهربية.. اعرف التفاصيل جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية من التوصل الى ابتكار جديد عبارة عن جهاز تحكم صغير الحجم يعلق على أعمدة الإنارة للتحكم فى كمية الطاقة الكهربية المهدرة.
 
وأشار الدكتور أسامة الشاذلي حبيب الأستاذ بقسم التحكم والمشرف على المشروع، إلى أهمية توفير الطاقة فى الوقت الراهن، ومن هذا المنطلق للحفاظ على الطاقة الكهربية، اخترع عدد من طلاب القسم ابتكارا جديدا يضاف إلى قائمة الابتكارات التى من شأنها النهوض بالبيئة المحيطة يطلق عليه " Power Control and Harvesting ، عبارة عن جهاز تحكم إلكترونى يتم تركيبه على أعمدة الإنارة خاصة فى الطرق الصحراوية يستطيع من خلاله السيطرة على الطاقة المهدرة والحفاظ عليها بشكل كبير تزيد عن ثلثى الطاقة المهدرة وإعادتها مرة أخرى بشكل أكثر نفعا.
 
ويضم فريق العمل: محمد مجدى، إسلام جمال، أحمد رمضان، أحمد عجلان، جهاد الهلباوى، منار بشير وفاطمة تقى الله.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية: الرئيس يدعم الجامعات ووجه بالعمل على تنمية الموارد

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التجارة بنسبة 91%

رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

كلية الهندسة الإلكترونية

ابتكارات




لا تفوتك
صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

فيديو.. محمد شاكر: الرئيس اعتبر الكهرباء "أمن قومى" ووجه بسرعة حل مشكلاتها

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

أردوغان يواصل عقد صفقات السر مع إسرائيل..تل أبيب تفرج عن مواطنة تركية بعد تدخل الرئيس التركى..مصدر إسرائيلى يؤكد:الصفقة تمت بعد تدخل ترامب بطلب من نتنياهو الإفراج عنها مقابل إفراج أنقرة عن القس الأمريكى برونسون

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا مصالحة مع الإرهابية.. نواب: تصريحات الرئيس تؤكد احترامه لإرادة الشعب وثوابت الدولة.. النائب أسامة أبو المجد: لا تصالح مع من تلطخت يداه بالدماء..وعضو "دفاع البرلمان": لن ننسى جرائمهم ومحاولتهم تدمير الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة