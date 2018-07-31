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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:07 م
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ضبط 300 جركن صابون سائل فى حملة تموينية على مصنع بدون ترخيص بالخانكة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:58 م
ضبط 300 جركن صابون سائل فى حملة تموينية على مصنع بدون ترخيص بالخانكة صابون سائل
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع لإنتاج الصابون السائل بناحية سرياقوس دائرة مركز الخانكة.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية تفيد بقيام المدعو "ناصر س ي" 54 سنة، المسئول عن مصنع لتصنيع الصابون السائل الكائن بناحية سرياقوس طريق بلبيس دائرة مركز الخانكة ومقيم القاهرة الجديدة، بإدارته المصنع بدون ترخيص، مخالفا القانون رقم 45 لسنه 1954 بشان إدارة المنشآت والمصانع بدون ترخيص.

 

وعقب التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المصنع محل التحريات، وتم ضبط عدد 40 برميل احماض سعة البرميل 100 كيلو جرام، وعدد 30 برميل سيلكات سعة البرميل 100 كيلو جرام، وعدد 1 ماكينة خلط، وعدد 1 طن صودا كاوية وعدد 300 جركن صابون سائل منتج نهائى.

 

وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12573 جنح مركز الخانكة لسنة 2018، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

 


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