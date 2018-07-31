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ضبط سكر تموينى وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:58 ص
ضبط سكر تموينى وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية حملة تموينية - صورة أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط سكر تموينى مدعم وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "ماجده م ا"  صاحبه محل مقررات تموينيه بقرية منشية الأمراء مركز المحلة ومديره المسئول "محمد ع س" 33 سنة وبحوزته 300 كجم سكر تموينى مدعم وتحرر المحضر 43969 جنح مركز المحلة.

وتم ضبط "عبد العزيز ا ع" 38 سنة صاحب مخبز سياحى بقريه شبرا قاص مركز السنطة وبحوزته 10 لتر سولار مدعم  فى المحضر 313 جنح أمن دولة طوارئ مركز زفتى، وضبط "أحمد ع م" 33 سنة صاحب محل بقالة تموينية بقرية محلة مرحوم مركز طنطا وبحوزته 240 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 759 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما تم ضبط "بلال م ك" 54 سنة صاحب محل بقالة بقرية كوم النجار مركز بسيون وبحوزته 168 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 12347 جنح مركز بسيون.

وأسفرت الحملة عن ضبط "هاله ف م"  62 سنة صاحبة محل بقاله بالعجيزى أول طنطا وبحوزتها 53 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 23020 جنح أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.


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