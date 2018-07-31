صور وفيديو.. سفير المغرب بالقاهرة: لا يخلو منزل مغربى من غرفة مصرية

كتبت إيمان حنا

أشاد سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازى، بالعلاقات المصرية المغربية، مؤكدا أنها عميقة وعريقة فى مختلف المجالات وتجمع الشعبين المصرى والمغربى روابط عديدة .

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمناسبة العيد الوطنى التاسع عشر لجلوس الملك محمد السادس على العرش، وسط حضور كبير من السفراء والشخصيات العامة والسياسية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية، بينهم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، والنائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.

وأضاف فى كلمته "ما من منزل مغربى يخلو مما يسمى الغرفة المصرية والسيد البدوى مولود فى مدينة فاس المغربية، وهناك روابط ثقافية وفنية فلا يمر أسبوع على مغربى إلا واستدعى أغنية لأم كلثوم أو عبدالوهاب أو عبد الحليم، وكثيرا ما يشارك الفنانون المصريون فى مهرجانات المغرب".

وأضاف السفير أن المصريون معجبون بالقفطان، وهو زى مغربى، ويقدرون المطبخ المغربى فكل هذه أجزاء من الروابط الكثيرة التى تجمع الشعبين.

كان العاهل المغربى الملك محمد السادس، قد دعا جميع المؤسسات والأحزاب بالبلاد إلى "الترفع عن الخلافات" والانخراط فى العمل الجماعى والتنسيق من أجل رفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية واستباق مطالب وانتظارات المواطنين بدل تركها تتفاقم.