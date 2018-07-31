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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:20 م
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صور.. نشر علم سويسرى ضخم عرضه 80 مترا على جبل بمناسبة اليوم الوطنى للبلاد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:16 م
صور.. نشر علم سويسرى ضخم عرضه 80 مترا على جبل بمناسبة اليوم الوطنى للبلاد علم سويسرا
أ ف ب
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بُسط علم سويسرى ضخم عرضه 80 مترا اليوم الثلاثاء على الجهة الغربى لجبل ساينتيس فى شمال شرق سويسرا.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطنى السويسرى الذى يُحتفل به فى الأول من أغسطس.

وقام 23 متسلق جبال من إحدى الشركات المختصة ببسط العلم فى بضع ساعات على الواجهة الغربية للجبل.

وصُنع العلم من النسيج الذى يُستخدم فى صنع مناطيد الهواء الساخن وحاكته ثلاث خياطات استخدمن نحو 60 ألف متر من الخيط.

واستغرق الأمر نحو 600 ساعة عمل لصنع هذا العلم الذى يزن نحو 700 كيلوجرام.

علم سويسرا (1)
 
 
علم سويسرا (2)
 
 
علم سويسرا (3)
 

 

علم سويسرا (4)
 
 
 
علم سويسرا (5)
 

 

علم سويسرا (6)
 

 

علم سويسرا (7)
 

 


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