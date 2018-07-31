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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:04 م
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صور.. محافظة الإسماعيلية تواصل حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:50 م
صور.. محافظة الإسماعيلية تواصل حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات جانب من الحملة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تواصل محافظة الإسماعيلية والأجهزة الأمنية والتنفيذية حملات إزالة التعديات على طريق البلاجات بالمحافظة.

وقام اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية يرافقه المستشار محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وممثلو القوات المسلحة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بحملة مكبرة لاستكمال تنفيذ أعمال إزالة ورفع كافة أشكال التعديات الواقعة على طريق البلاجات "عمارة السياحى"  بدءا بمحيط المنطقة المخصصة لإقامة مشروع سوق السمك المطور الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذى يجرى العمل فى إنشائه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحى" البلاجات والذى يشمل إقامة عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد كبير من الفروشات لبائعى الأسماك وكافتيريات وكل منها مكون من طابقيين، بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية.

 وتم خلال الحملة إزالة عدد من التعديات على الأراضى المخصصة لإنشاء سوق السمك المطور بطريق البلاجات والتى تمثلت فى إقامة أكشاك ومحلات وشوايات أسماك.

ومن جانبه قال اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية "إننا مستمرون فى الحملات حتى يتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على طريق البلاجات" .

استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (1)
استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (1)

 

استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (2)
استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية 

 

استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (3)
استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية 

 

استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (4)
استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية 

 

استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية (5)
استمرار ازالة التعديات على طريق البلاجات بالاسماعيلية

 


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