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صور.. مجلس مدينة الزينية ينفذ 7 قرارات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:40 ص
صور.. مجلس مدينة الزينية ينفذ 7 قرارات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية حملة مكبرة لتنفيذ 7 قرارات إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصرلتنفيذ أعمال الموجة العاشرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لإزالة التعديات والمخالفات و أسترداد أراضى املاك الدولة.

ومن جانبه صرح عبد المحسن ربيع رئيس مجلس مدينة الزينية، أن الحملة إستهدفت إزالة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والتى تضمنت 7 حالات عبارة عن 5 حالات قواعد خرسانية وأعمدة وملعب وسور بناء على أرض زراعية.

وأضاف رئيس المدينة – في بيان صحفي- أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وقوات الأمن بقيادة اللواء عصام ياسين مأمور مركز شرطة أرمنت بمعاونة القوات المسلحة، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

مجلس مدينة الزينية ينفذ 7 قرارات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة
مجلس مدينة الزينية ينفذ 7 قرارات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة

 

جانب من إزالة مباني مخالفة بالزينية
جانب من إزالة مباني مخالفة بالزينية

 

ازالة ملعب بني علي أرض أملاك الدولة شمال الأقصر
ازالة ملعب بني علي أرض أملاك الدولة شمال الأقصر

 


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