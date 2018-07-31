video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة أسماء الرفاعى بالمنصورة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:34 م
صور.. قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة أسماء الرفاعى بالمنصورة قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى
كتب لؤى على
إضافة تعليق
فى اطار رسالة  مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تجاه  طلاب الجامعة ومنسوبيها  قام وفد  من قيادات جامعة الأزهر  ضم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة  بزيارة إلى قرية المحمودية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء فى  فقيدة  الأزهر الشريف  شهيدة العلم الشهيدة اسماء  الرفاعى السعيد عبد الحميد   الطالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قدم واجب العزاء   قائلا رحم الله الشهيدة اسماء رحمة واسعه و لا نقول  الا مايرضى ربنا انا لله وانا الية راجعون  لافتا  أن  الشهيدة اسماء ارتقت إلى منزلة  أعلى حيث انتقلت   إلى جوار ربها الرحمن الرحيم فى منازل الشهداء.
 
الرفاعى السعيد عبد الحميد والد الشهيدة اسماء عبر عن شكره العميق بتواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين وتقديمة واجب العزاء   مؤكدا أن اتصال فضيلة الإمام الأكبر مع وزير الداخلية كان له الأثر السريع فى ضبط الجانى  كما وجه الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميد كلية التجارة على تحملهم  مشقة السفر لتقديم واجب العزاء ،كما وجهت اسرة الشهيدة الشكر للازهر الشريف وامامه الجليل على المتابعة الدائمة والمستمرة خلال الحادث .
 
قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى (1)
قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى

قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى (2)
قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى

قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى (3)
قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى 

قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى (4)
قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة اسماء الرفاعى 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمام الأكبر يقرر إنشاء مجلس للتعليم الأزهرى قبل الجامعى

مفتى الجمهورية يستقبل وزير التعليم البحرينى لبحث تعزيز التعاون

وفد من الرقابة الإدارية يزور مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اسماء الرفاعى

مجلس حكماء المسلمين




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة