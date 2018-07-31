صور.. قيادات جامعة الأزهر تقدم العزاء فى الشهيدة أسماء الرفاعى بالمنصورة

فى اطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تجاه طلاب الجامعة ومنسوبيها قام وفد من قيادات جامعة الأزهر ضم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد يونس عبد الحليم عميد كلية التجارة بنين بالقاهرة بزيارة إلى قرية المحمودية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لتقديم واجب العزاء فى فقيدة الأزهر الشريف شهيدة العلم الشهيدة اسماء الرفاعى السعيد عبد الحميد الطالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة.

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة قدم واجب العزاء قائلا رحم الله الشهيدة اسماء رحمة واسعه و لا نقول الا مايرضى ربنا انا لله وانا الية راجعون لافتا أن الشهيدة اسماء ارتقت إلى منزلة أعلى حيث انتقلت إلى جوار ربها الرحمن الرحيم فى منازل الشهداء.

الرفاعى السعيد عبد الحميد والد الشهيدة اسماء عبر عن شكره العميق بتواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين وتقديمة واجب العزاء مؤكدا أن اتصال فضيلة الإمام الأكبر مع وزير الداخلية كان له الأثر السريع فى ضبط الجانى كما وجه الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميد كلية التجارة على تحملهم مشقة السفر لتقديم واجب العزاء ،كما وجهت اسرة الشهيدة الشكر للازهر الشريف وامامه الجليل على المتابعة الدائمة والمستمرة خلال الحادث .