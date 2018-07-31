صور.. غلق باب التصويت بانتخابات المرشدين السياحيين وعدم اكتمال النصاب

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات النقابة العامة للمرشدين الساحيين، غلق باب التصويت بانتخابات النقيب العام، ومجلس النقابة، وذلك فى جولة الإعادة، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى فى الجولة الأولى لها، يوم الثلاثاء الماضى.

وأكد عدد من المرشحين على مقعد النقيب، أن النصاب القانونى لم يكتمل والمقرر لها 25% من المسددين للاشتراكات حتى عام 2017، بإجمالي 1822 مرشد سياحى.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المرشدين السياحيين أعلنت تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لفرز الأصوات، حيث شارك بالتصويت 1257 مرشدن سياحيا فقط، من إجمالى 3 آلاف و601 مرشد، والذين يمثلوا 50% من 7 آلاف و201 مرشد إجمالى المسددين للاشتراك حتى عام 2017.