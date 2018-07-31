صور.. شقيق مسعف سيناء يستغيث بوزير الصحة لإنقاذ حياته

الإسماعيلية – السيد فلاح

طالب، محمد جمال، شقيق المسعف أحمد جمال، الذى أصيب بطلق نارى فى الرأس خلال تواجده بسيارة الإسعاف رقم "221" لنقل مصاب من واقعة اعتداء إرهابى فى مكان عمله بشمال سيناء، وزيرة الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ حياة شقيقه الذى يرقد بين الحياة والموت داخل قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس التخصصى غائبًا عن الوعى.

وقال شقيق المسعف البطل، إن شقيقه 26 سنة، حاصل على معهد تمريض ويعمل مسعف فى هيئة الإسعاف المصرية، بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء، وأصيب برصاصتين فى المخ ورصاصة فى الكتف ورصاصة فى الذراع اليمنى وشظية فى العين اليسرى وشظية فى الفك الأيسر، أثناء قيامه بإسعاف أحد الجنود الجرحى بالعريش.

وكشف شقيق المسعف، أحمد جمال، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقة، ومدى الإهمال الطبى الذى تعرض له شقيقه منذ إصابته، مؤكدًا أن الأخير أصيب، فى الأحد قبل الماضى، الموافق 22 يوليه، بعد تلقيه إشارة بالتوجه لأحد الأكمنه التى تم ضرب أفرادها من قبل الجماعات الإرهابية فى العريش، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى بعد 4 ساعات يواصل خلالها النزف، ولم يتم اتخاذ أى إجراء طبى حقيقى له إلا بعد مرور 5 أيام من الإصابة وذلك بعد أن قام فريق بوزارة الصحة بتفقد الحالة، وأكدو أن الحالة كانت لابد من تدخل جراحى، ومعالجة يوم الإصابة، وتم عمل إجراء جراحة بالعين اليسرى، وتم استئصالها يوم الخميس الماضى، والآن حسب الأطباء المعالجين للحالة، فأن شقيقه يحتاج نقله لمستشفى ذات إمكانات أعلى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، فى الوقت الذى يعانى فيه من الإهمال الشديد داخل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى على حسب قوله.

وطالب شقيق المسعف، تدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وإرسال فريق طبى متخصص فى جراحات المخ والأعصاب لمتابعة حالته، ونقله لمستشفى ذات إمكانات أفضل فى حالة سماح حالته بالنقل.















