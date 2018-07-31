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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:39 ص
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صور.. سفير المغرب بالقاهرة: نستلهم الخطى الثابتة للمصريين بقيادة السيسى لتحقيق الإصلاحات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:04 ص
صور.. سفير المغرب بالقاهرة: نستلهم الخطى الثابتة للمصريين بقيادة السيسى لتحقيق الإصلاحات جانب من الحفل
كتبت: إيمان حنا
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قال  سفير المغرب بالقاهرة، إن العيد الوطنى مناسبة لها مكانة غالية على قلب كل مغربى، وتزداد فرحتنا ونحن نحيى هذا الحفل فوق أرض مصر المعطاءة لما نشاهده ونتابعه ونستلهمه من خطى ثابته يمشى فيها الشعب المصرى تحت قيادته الرشيدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الأمن والقضاء على الاٍرهاب والنهوض بالاوضاع الاجتماعية للمصريين وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية فى صبر وإيمان وتطلع للمستقبل الزاهر. 
 
وأشاد أحمد التازى بالعلاقات المصرية المغربية، مؤكدا أنها عميقة وعريقة فى مختلف المجالات وتجمع الشعبين المصرى والمغربى روابط عديدة . 
 
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمناسبة العيد الوطنى التاسع عشر لجلوس الملك محمد السادس على العرش وسط حضور كبير من السفراء والشخصيات العامة والسياسية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية، بينهم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، والنائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.
 
وأضاف فى كلمته "ما من منزل مغربى يخلو مما يسمى الغرفة المصرية والسيد البدوى مولود فى مدينة فاس المغربية وهناك روابط ثقافية وفنية  فلا يمر أسبوع على مغربى إلا واستدعى أغنية لام كلثوم أو عبدالوهاب أو عبد الحليم وكثيرا ما يشارك الفنانون المصريون فى مهرجانات المغرب. 
 
أضاف السفير أن المصريون معجبون بالقفطان. وهو زى مغربى ويقدرون المطبخ المغربى فكل هذه جزء من الروابط الكثيرة التى تجمع الشعبين.
 
 
كان العاهل المغربى الملك محمد السادس، قد دعا جميع المؤسسات والأحزاب بالبلاد إلى "الترفع عن الخلافات" والانخراط فى العمل الجماعى والتنسيق من أجل رفع تحديات النهوض بالأوضاع الاجتماعية واستباق مطالب وانتظارات المواطنين بدل تركها تتفاقم.
 
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