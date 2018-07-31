صور.. سائقو التاكسى يواصلون إضرابهم بالعاصمة الأسبانية مدريد

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

واصل عشرات السائقين فى العاصمة الأسبانية مدريد إضرابهم، احتجاجا على عمل خدمة التاكسى عبر التطبيقات الإليكترونية، وفى مقدمتها "أوبر"، وهو الأمر الذى يأتى تحت إشراف اتحاد مشغلى النقل المرخصين فى إسبانيا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سائقى التاكسى والحافلات العامة والمينى باص يحتجون ضد أنشطة النقل غير المرخصة بما فيها خدمة أوبر، فيما قام العشرات منهم بتحطيم عدد من السيارات التابعة للخدمة احتجاجا على عملهم بدون ترخيص أو ضرائب.