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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:50 م
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صور.. سائقو التاكسى يواصلون إضرابهم بالعاصمة الأسبانية مدريد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:34 م
صور.. سائقو التاكسى يواصلون إضرابهم بالعاصمة الأسبانية مدريد إضراب سيارات التاكسى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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واصل عشرات السائقين فى العاصمة الأسبانية مدريد إضرابهم، احتجاجا على عمل خدمة التاكسى عبر التطبيقات الإليكترونية، وفى مقدمتها "أوبر"، وهو الأمر الذى يأتى تحت إشراف اتحاد مشغلى النقل المرخصين فى إسبانيا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سائقى التاكسى والحافلات العامة والمينى باص يحتجون ضد أنشطة النقل غير المرخصة بما فيها خدمة أوبر، فيما قام العشرات منهم بتحطيم عدد من السيارات التابعة للخدمة احتجاجا على عملهم بدون ترخيص أو ضرائب.

احتشاد أعداد كبيرة من السيارات
احتشاد أعداد كبيرة من السيارات
أصحاب الدراجات أكثر حظا فى مدريد من أصحاب السيارات هذه الأيام
أصحاب الدراجات أكثر حظا فى مدريد من أصحاب السيارات هذه الأيام
إضراب التاكسى فى أسبانيا
إضراب التاكسى فى أسبانيا
إضراب التاكسى
إضراب التاكسى
دراجة بخارية تجد طريقها بين السيارات المتوقفة
دراجة بخارية تجد طريقها بين السيارات المتوقفة
سائق تاكسى يقف أمام سيارته
سائق تاكسى يقف أمام سيارته
سائقو التاكسى ينظمون إضرابا فى العاصمة الأسبانية
سائقو التاكسى ينظمون إضرابا فى العاصمة الأسبانية
سيارات التاكسى تغلق الطريق فى مدريد (1)
سيارات التاكسى تغلق الطريق فى مدريد
سيارات التاكسى تنظم إضرابا فى مدريد
سيارات التاكسى تنظم إضرابا فى مدريد
سيارات تاكسى راسية فى منتصف الطريق
سيارات تاكسى راسية فى منتصف الطريق
لافتة مكتوب عليها إضراب التاكسى
لافتة مكتوب عليها إضراب التاكسى
مواطنون حول سيارات التاكسى فى محاولة لإنهاء الإضراب
مواطنون حول سيارات التاكسى فى محاولة لإنهاء الإضراب
مواطنون يترجلون حول السيارات الراسية
مواطنون يترجلون حول السيارات الراسية

 


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