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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:46 م
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صور.. بدء مؤتمر التموين لإعلان استعدادات الوزارة لإضافة المواليد الجدد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:16 م
صور.. بدء مؤتمر التموين لإعلان استعدادات الوزارة لإضافة المواليد الجدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى
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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المنتظر خلاله  الإعلان عن استعدادات الوزارة لتلقى طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وكذلك افتتاح المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى على مستوى الجمهورية.
 
كان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.
 
وتضمن القرار الذى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله، أن يتم البدء فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.
 
كما شمل القرار أن المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 .
 
وأكد القرار أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة، ذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.
 
كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه. 
 
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مؤتمر التموين (2)
 

مؤتمر التموين (3)
 

مؤتمر التموين (4)
 

مؤتمر التموين (5)
 

مؤتمر التموين (6)
 

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مؤتمر التموين (9)
 

مؤتمر التموين (10)
 

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